Новая рабочая неделя встретит орловцев теплом
Новая рабочая неделя встретит орловцев теплом и кратковременными дождями. По прогнозам Росгидрометцентра в Орле ожидается температура от +16 до + 18°С.
В понедельник, 21 октября, будет солнечно. Возможен небольшой кратковременный дождь, поэтому не забудьте взять с собой зонт! Термометр в этот день покажет +16°С, атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Во вторник потеплеет до +17°С, но ожидается облачная погода. Вероятность дождя 66%. Зато в городе будет практически полный штиль, западный ветер будет дуть со скоростью всего 2 м/с.
23 октября ситуация поменяется – кратковременные дожди прекратятся и установится сухая теплая погода. Столбик термометра поднимется до + 18°С. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 747 мм рт.ст. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.
Самым прохладным днем недели станет четверг. Днем воздух прогреется всего до +14. Зато в пятницу вновь наступит потепление до +18 °С.
По предварительным прогнозам синоптиков, следующие выходные порадуют солнечной и теплой погодой.
ИСТОЧНИК KP.RU