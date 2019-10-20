2019-10-20T10:02:48+03:00
Общество

Новая рабочая неделя встретит орловцев теплом

В понедельник и вторник могут быть кратковременные дожди
Наталья Меркулова
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Новая рабочая неделя встретит орловцев тепломНовая рабочая неделя встретит орловцев тепломФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Новая рабочая неделя встретит орловцев теплом и кратковременными дождями. По прогнозам Росгидрометцентра в Орле ожидается температура от +16 до + 18°С.

В понедельник, 21 октября, будет солнечно. Возможен небольшой кратковременный дождь, поэтому не забудьте взять с собой зонт! Термометр в этот день покажет +16°С, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Во вторник потеплеет до +17°С, но ожидается облачная погода. Вероятность дождя 66%. Зато в городе будет практически полный штиль, западный ветер будет дуть со скоростью всего 2 м/с.

23 октября ситуация поменяется – кратковременные дожди прекратятся и установится сухая теплая погода. Столбик термометра поднимется до + 18°С. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 747 мм рт.ст. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

Самым прохладным днем недели станет четверг. Днем воздух прогреется всего до +14. Зато в пятницу вновь наступит потепление до +18 °С.

По предварительным прогнозам синоптиков, следующие выходные порадуют солнечной и теплой погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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