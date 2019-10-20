2019-10-20T10:08:33+03:00
Звезды

Орловцам показали «Метаморфозы»

Академия Никиты Михалкова представила новое видение театрального искусства
Наталья Меркулова
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Орловцам показали «Метаморфозы»Орловцам показали «Метаморфозы»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 17 октября, Академия Никиты Михалкова представила в академическом театре Тургенева спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня». Ценителей театрального искусства ждала насыщенная культурная программа: открытая лекция, мастер-класс, уникальная выставка и премьера спектакля.

В центре внимания фестиваля, расписанного по минутам, оказалось творчество Антона Чехова и Ивана Бунина. Именно через их произведения Академия представила новое видение театрального искусства, полностью погружающего зрителя в мир главных героев.

На фестивале гостей ждала выставка уникальных экспонатов из усадьбы Чехова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На фестивале гостей ждала выставка уникальных экспонатов из усадьбы ЧеховаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже в фойе театра гостей фестиваля ждал сюрприз – редкие экспонаты из музея-заповедника «Мелихово». Познакомиться с ними и его владельцем – Антоном Чеховых – все желающие смогли на открытой лекции «Все врут!»

Эрнест Орлов рассказал гостям фестиваля о неизвестном Чехове Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Эрнест Орлов рассказал гостям фестиваля о неизвестном ЧеховеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одним из самых ожидаемых событий дня стал мастер-класс по актерской игре в исполнении режиссера и продюсера Владимира Аленикова. Он рассказал о кино, импровизации и работе сценариста.

О мастерстве актера и сценариста участники мастер-класса поговорили с известным режиссером Владимиром Алениковым Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

О мастерстве актера и сценариста участники мастер-класса поговорили с известным режиссером Владимиром АлениковымФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кульминацией фестиваля стала премьера спектакля «Метаморфозы-3: Враги». Невероятная реалистичность и современная компьютерная графика объединили на одной сцене кино и театр.

Кульминация фестиваля - спектакль «Метаморфозы-3: Враги» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кульминация фестиваля - спектакль «Метаморфозы-3: Враги»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы постарались передать ту мощь, ту сердцевину, которыми так наполнены произведения этих двух великих русских писателей. Спектакль представляет собой литературно-сценический коллаж в формате открытой репетиции. Это довольно вольная, но уважительная интерпретация, – обратился к зрителям Никита Михалков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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