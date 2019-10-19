2019-10-19T12:30:59+03:00
Происшествия

Возле вокзала в Орле сбили мальчика на велосипеде

Подросток пересекал пешеходный переход не спешившись
Наталья Меркулова
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Возле вокзала в Орле сбили мальчика на велосипеде. фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВозле вокзала в Орле сбили мальчика на велосипеде. фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера, 18 октября, возле вокзала в Орле сбили мальчика на велосипеде. 14-летний подросток пересекал нерегулируемый пешеходный переход на Привокзальной площади не спешившись.

Наезд на переходе совершил 48-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти».

- В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, после оказания помощи он отпущен домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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