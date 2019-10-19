Студенты-иностранцы незаконно работали в салоне красоты в Орле

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-19T10:24:51+03:00

Подработка мастером маникюра и парикмахера чуть не закончилась для них депортацией

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В Орле районный суд вынес вердикт по делу студентов-иностранцев, обучающихся в одном из орловских ВУЗов. Они незаконно работали в салоне красоты.

С июля этого года девушки из Туркменистана трудились в качестве мастера маникюра и парикмахера без соответствующего разрешения. За это им могло грозить выдворение за пределы России.

Во время суда они раскаялись и полностью признали свою вину. Студентки просили не депортировать их, так как они еще не окончили обучение.

- Суд посчитал возможным назначить им административное наказание в виде штрафа без выдворения за пределы страны, так как это соразмерно содеянному и позволит достичь нужной цели, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU