Студенты-иностранцы незаконно работали в салоне красоты в Орле
В Орле районный суд вынес вердикт по делу студентов-иностранцев, обучающихся в одном из орловских ВУЗов. Они незаконно работали в салоне красоты.
С июля этого года девушки из Туркменистана трудились в качестве мастера маникюра и парикмахера без соответствующего разрешения. За это им могло грозить выдворение за пределы России.
Во время суда они раскаялись и полностью признали свою вину. Студентки просили не депортировать их, так как они еще не окончили обучение.
- Суд посчитал возможным назначить им административное наказание в виде штрафа без выдворения за пределы страны, так как это соразмерно содеянному и позволит достичь нужной цели, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU