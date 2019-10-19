2019-10-19T09:50:04+03:00
Происшествия

Под Орлом мужчина помог незнакомцу и лишился телефона

Воришка попросил попить воды
Наталья Меркулова
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Под Орлом мужчина помог незнакомцу и лишился телефонаПод Орлом мужчина помог незнакомцу и лишился телефонаФото: Архив "КП"
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Под Орлом мужчина помог незнакомцу и лишился телефона. Воришка попросил попить воды и заодно прихватил с собой чужой гаджет.

Происшествие случилось в Орловском районе. Местный житель занимался ремонтом машины в своем гараже, когда к нему подошел молодой парень. Отзывчивый хозяин указал ему на бутылку с водой, стоящую на столе, а сам занялся работой.

Незнакомец выпил воду, поблагодарил мужчину и ушел. Вскоре владелец гаража обнаружил пропажу. Телефона на столе не оказалось. После этого он обратился в полицию.

- Полицейские осмотрели место происшествия, эксперт-криминалист изъял с бутылки следы пальцев рук. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался 26-летний местный житель, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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