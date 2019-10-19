2019-10-19T09:11:09+03:00
Общество

В Орле начали разрабатывать новую концепцию благоустройства Дворянки

Ландшафтный сквер стал участником программы современной городской среды
Наталья Меркулова
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В Орле начали разрабатывать новую концепцию благоустройства ДворянкиВ Орле начали разрабатывать новую концепцию благоустройства ДворянкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле начали разрабатывать новую концепцию благоустройства Дворянки. Ландшафтный сквер стал участником программы современной городской среды на 2020 год.

В обсуждении необходимых изменений приняли участие представители Объединенного литературного музея Тургенева, руководитель фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова и вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

Сейчас одной из сложностей в создании концепции сквера является то, что не вся его современная территория входит реестр памятников-объектов культурного наследия. Для работы понадобится точное установление границ.

- Что касается самой концепции благоустройства, необходимо создать не просто абстрактный парк, а подойти к его изменению со стороны романа, его содержания и раскрытия образа героев, — сказал Михаил Вдовин.

В сквере могут появиться большой сад с аллеями, скамья Лизы Калитиной и Лаврецкого, лабиринт из кустов сирени, музыкальное сопровождение. Среди планов создать на нижней площадке амфитеатр.

Напомним, сейчас в сквере ведется осенний этап благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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