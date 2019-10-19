В Орле начали разрабатывать новую концепцию благоустройства Дворянки
В Орле начали разрабатывать новую концепцию благоустройства Дворянки. Ландшафтный сквер стал участником программы современной городской среды на 2020 год.
В обсуждении необходимых изменений приняли участие представители Объединенного литературного музея Тургенева, руководитель фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова и вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.
Сейчас одной из сложностей в создании концепции сквера является то, что не вся его современная территория входит реестр памятников-объектов культурного наследия. Для работы понадобится точное установление границ.
- Что касается самой концепции благоустройства, необходимо создать не просто абстрактный парк, а подойти к его изменению со стороны романа, его содержания и раскрытия образа героев, — сказал Михаил Вдовин.
В сквере могут появиться большой сад с аллеями, скамья Лизы Калитиной и Лаврецкого, лабиринт из кустов сирени, музыкальное сопровождение. Среди планов создать на нижней площадке амфитеатр.
Напомним, сейчас в сквере ведется осенний этап благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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