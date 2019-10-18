СЕГОДНЯ 17:22 2019-10-18T17:22:45+03:00

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Сегодня, 18 октября, в Орловской области сельских женщин поздравили с праздником. Им вручили цветы, памятный подарки и показали спектакль «Семейное счастье».

Торжество по случаю Международного дня сельской женщины прошло в Кромах. Напомним, праздник учрежден ООН еще в 2007 году и ежегодно отмечается 15 октября.

В этом году праздник впервые проходит на Орловщине в подобном широком формате. Почетные гости подвели итоги сельхозхозяйственного сезона и рассказали о том, какой вклад в него внесли труженицы из орловских деревень.

- Мы не перестаем гордиться и восхищаться вами, не просто работающими наравне с мужчинами, но и нередко показывающим им пример добросовестного и ответственного отношения к делу, - обратился к гостям праздника губернатор региона Андрей Клычков.

В будущем масштабное чествование сельских женщин планируется сделать доброй традицией Орловщины.

ИСТОЧНИК KP.RU