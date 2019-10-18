СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-18T16:40:08+03:00

Зрителей ждут спектакли в исполнении ведущих актеров из нескольких регионов России и республики Беларусь

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24 октября в Орле стартует театральный фестиваль «Русская классика». Зрителей ждут спектакли в исполнении ведущих актеров театральных труп из нескольких регионов страны.

«Русская классика» - фестиваль, который сделал Орел в конце 80 – начале 90-х годов общепризнанной театральной площадкой, а затем на несколько десятилетий прекратил свою работу. Его возрождение - одно из центральных событий нового театрального сезона в академическом театре Тургенева.

Фестиваль пройдет с 24 по 28 октября и будет иметь конкурсный формат по шести номинациям. Компетентное жюри возглавит театральный критик и редактор журнала «Страстной бульвар,10» Наталья Старосельская.

За пять дней орловским зрителям предстоит увидеть девять спектаклей по произведениям Леонида Андреева, Антона Чехова, Александра Островского, Максима Горького и других известных русских писателей.

Узнать расписание спектаклей можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU