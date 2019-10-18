В Орле открылся обновленный сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-18T13:25:47+03:00

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Вчера, 17 октября, в Железнодорожном районе города торжественно открылся обновленный сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии. Несколько месяцев здесь работали строители и благоустраивали территорию для комфортного отдыха местных жителей.

На торжественное открытие сквера орловцы шли целыми семьямиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сквер, расположенный вдоль ул. 5-го Августа, еще в советские времена был местом притяжения горожан. Но только в 2003 году, по ходатайству ветеранов, он удостоился звания героической дивизии. Сегодня о ней в сквере напоминает памятный камень.

Дети сразу устроили игровой площадке тест-драйвФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На торжественное открытие и приуроченный к этому событию концерт орловцы шли целыми семьями. Старшее поколение послушать профессиональных артистов, а малыши порезвиться на новых качелях, горка и игровой площадке. Особый восторг гостей праздника вызвало современное световое оборудование с лазерными технологиями.

Особый восторг гостей праздника вызвало современное световое оборудованиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Я рад, что места, которые и раньше были любимы жителями, сегодня получают новое звучание. Мы продолжим создавать, так называемые зеленые лаунж-зоны, места, где можно прогуляться с детьми, заниматься спортом или просто отдыхать, встречаться с друзьями – куда горожане и гости города захотят возвращаться снова и снова, - обратился губернатор Андрей Клычков к жителям города.

ИСТОЧНИК KP.RU