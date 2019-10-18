2019-10-18T13:25:47+03:00
Общество

В Орле открылся обновленный сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии

Малышей и их родителей порадовали новая детская площадка и современный дизайн
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле открылся обновленный сквер 5-й Орловской стрелковой дивизииВ Орле открылся обновленный сквер 5-й Орловской стрелковой дивизииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Вчера, 17 октября, в Железнодорожном районе города торжественно открылся обновленный сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии. Несколько месяцев здесь работали строители и благоустраивали территорию для комфортного отдыха местных жителей.

На торжественное открытие сквера орловцы шли целыми семьями Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На торжественное открытие сквера орловцы шли целыми семьямиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сквер, расположенный вдоль ул. 5-го Августа, еще в советские времена был местом притяжения горожан. Но только в 2003 году, по ходатайству ветеранов, он удостоился звания героической дивизии. Сегодня о ней в сквере напоминает памятный камень.

Дети сразу устроили игровой площадке тест-драйв Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дети сразу устроили игровой площадке тест-драйвФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На торжественное открытие и приуроченный к этому событию концерт орловцы шли целыми семьями. Старшее поколение послушать профессиональных артистов, а малыши порезвиться на новых качелях, горка и игровой площадке. Особый восторг гостей праздника вызвало современное световое оборудование с лазерными технологиями.

Особый восторг гостей праздника вызвало современное световое оборудование Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особый восторг гостей праздника вызвало современное световое оборудованиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Я рад, что места, которые и раньше были любимы жителями, сегодня получают новое звучание. Мы продолжим создавать, так называемые зеленые лаунж-зоны, места, где можно прогуляться с детьми, заниматься спортом или просто отдыхать, встречаться с друзьями – куда горожане и гости города захотят возвращаться снова и снова, - обратился губернатор Андрей Клычков к жителям города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наталью Башкатову эпатировали из Орла в смоленскую колонию
Под Орлом горе-воришка украл женскую сумку, но денег в ней не нашел
В Орле началась проверка по факту падения девушки с ребенком в люк
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
ФОТОФАКТ: по улицам Орла катали медведя на мотоцикле
Под Орлом парня, заправлявшего машину, насмерть сбил неизвестный
В Орле из-за ДТП пострадали две пассажирки автобуса
Орловская область может лишиться одного из старейших музеев
В Орле прошли публичные слушания о правилах выгула собак
Орловская самогонщица торговала алкоголем с токсичными примесями
На орловской трассе легковушка насмерть сбила пешехода
В Орле презентовали новейший рельсовый автобус
В Орловской области задержали рыбака, который забил чужих гусей
В Орловской области торговали саженцами без документов о качестве
Школы искусств в Орле оборудовали инструментами на 1,6 млн рублей
ФОТОФАКТ: в сквере Танкистов в Орле орден ВОВ оказался вверх тормашками
Орловские огнеборцы спасли кота с дерева
Три овчарки из кинологической службы обрели новые семьи в Орле