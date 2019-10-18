СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-18T12:40:38+03:00

Под Орлом горе-воришка украл женскую сумку, но денег в ней не нашел Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Расплатиться чужой картой ему тоже не удалось

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Под Орлом горе-воришка украл женскую сумку, но денег в ней не нашел. Расплатиться чужой картой ему тоже не удалось.

26-летний парень выхватил сумку из рук ее владельцы, когда женщина возвращалась вечером домой. Затем сбежал и принялся осматривать свою добычу. Найдя кошелек, остальное он выбросил.

Через какое время воришка заглянул в женское портмоне. Денег в нем не оказалось, только банковская карта. Ей он и попытался воспользоваться, но неудачно.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU