В Орле началась проверка по факту падения девушки с ребенком в люк
Вчера вечером в соцсетях появилась информация о падении в Северном районе Орла молодой мамы вместе с ребенком в канализационный люк. Им чудом удалось выбраться, повезло, что на прогулку они отправились с бабушкой.
Перепуганная за свою годовалую малышку и возмущенная произошедшем, девушка рассказала о подробностях произошедшего в одном из орловских пабликов.
- Я даже подумать не могла, что под куском ДСП на траве может быть люк!!! Естественно, ребенку было интересно и она пошла по доске, а я, держа ее за руку, ступила за ней. В одно мгновение мы рухнули вниз, я каким-то чудом зацепилась локтями, а дочка оказалась придавленная между мной и краем этой дыры, - пишет молодая мама.
После возвращения домой девушка позвонила дежурному по городу, который зафиксировал жалобу и пообещал разобраться.
- Следствие начало доследственную проверку по данному факту. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся происшествию, - пояснили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU