СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-18T12:05:16+03:00

В Орле началась проверка по факту падения девушки с ребенком в люк. Фото: соцсети vk.com/interesting_orel

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Вчера вечером в соцсетях появилась информация о падении в Северном районе Орла молодой мамы вместе с ребенком в канализационный люк. Им чудом удалось выбраться, повезло, что на прогулку они отправились с бабушкой.

Перепуганная за свою годовалую малышку и возмущенная произошедшем, девушка рассказала о подробностях произошедшего в одном из орловских пабликов.

- Я даже подумать не могла, что под куском ДСП на траве может быть люк!!! Естественно, ребенку было интересно и она пошла по доске, а я, держа ее за руку, ступила за ней. В одно мгновение мы рухнули вниз, я каким-то чудом зацепилась локтями, а дочка оказалась придавленная между мной и краем этой дыры, - пишет молодая мама.

После возвращения домой девушка позвонила дежурному по городу, который зафиксировал жалобу и пообещал разобраться.

- Следствие начало доследственную проверку по данному факту. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся происшествию, - пояснили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU