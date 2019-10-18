ФОТОФАКТ: по улицам Орла катали медведя на мотоцикле
Вчера вечером, 17 октября, по улицам Орла катали медведя на мотоцикле. Попутчики неожиданного участника дорожного движения удивлялись его вежливости, ведь зверь каждому приветливо махал лапой. В ответ автомобилисты сигналили ему и высовывались из окон, чтобы лучше рассмотреть бурого.
На одном из фото видны иностранные студенты, идущие по тротуару. Им мишка тоже помахал лапой. Удивительное действо не оставило равнодушным и их.
Снимки двух мужчин и медведя-пассажира за несколько часов облетели все орловские паблики. Кто-то из пользователей соцсетей восхищался оригинальностью шутки, а кто-то наоборот неодобрительно отнесся к произошедшему.
По всей видимости, поднять настроение орловцам решил один из гастролирующих цирков.
ИСТОЧНИК KP.RU