ФОТОФАКТ: по улицам Орла катали медведя на мотоцикле

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-18T11:13:39+03:00

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Вчера вечером, 17 октября, по улицам Орла катали медведя на мотоцикле. Попутчики неожиданного участника дорожного движения удивлялись его вежливости, ведь зверь каждому приветливо махал лапой. В ответ автомобилисты сигналили ему и высовывались из окон, чтобы лучше рассмотреть бурого.

На одном из фото видны иностранные студенты, идущие по тротуару. Им мишка тоже помахал лапой. Удивительное действо не оставило равнодушным и их.

Снимки двух мужчин и медведя-пассажира за несколько часов облетели все орловские паблики. Кто-то из пользователей соцсетей восхищался оригинальностью шутки, а кто-то наоборот неодобрительно отнесся к произошедшему.

По всей видимости, поднять настроение орловцам решил один из гастролирующих цирков.

ИСТОЧНИК KP.RU