Под Орлом парня, заправлявшего машину, насмерть сбил неизвестный
Трагическое ДТП развернулось вчера вечером на автодороге М-2 «Крым» в Орловском районе. 20-летний парень остановился на обочине в районе 363 км, чтобы заправить свою «Газель».
В это время в попутном ему направлении ехал неизвестный водитель на неустановленной машине. Он и снес на обочине молодого человека, который так и остался лежать на асфальте.
После этого водитель, допустивший наезд, скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивает полиция.
- В результате ДТП молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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