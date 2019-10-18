2019-10-18T10:51:07+03:00
Происшествия

Под Орлом парня, заправлявшего машину, насмерть сбил неизвестный

Водитель автомобиля, пошедшего на таран, даже не попытался ему помочь
Наталья Меркулова
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Под Орлом парня, заправлявшего машину, насмерть сбил неизвестный. Фото: УГИБДД УМВД РоссииПод Орлом парня, заправлявшего машину, насмерть сбил неизвестный. Фото: УГИБДД УМВД России
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Трагическое ДТП развернулось вчера вечером на автодороге М-2 «Крым» в Орловском районе. 20-летний парень остановился на обочине в районе 363 км, чтобы заправить свою «Газель».

В это время в попутном ему направлении ехал неизвестный водитель на неустановленной машине. Он и снес на обочине молодого человека, который так и остался лежать на асфальте.

После этого водитель, допустивший наезд, скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивает полиция.

- В результате ДТП молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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