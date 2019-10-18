В Орле из-за ДТП пострадали две пассажирки автобуса
Вчера, 17 октября, в Орле из-за ДТП пострадали две пассажирки рейсового автобуса. Авария произошла на Болховском шоссе.
В 16 часов 20 минут маршрутка ехала по шоссе в направлении улицы Раздольная. В это время с прилегающей территории в районе дома 2"а" вылетел автомобиль «Лада X-RAY». За ее рулем сидел 48-летний водитель. В результате резкого маневра мужчина врезался в автобус.
- В результате ДТП две женщины-пассажирки (53-х и 30 лет) получили травмы и были отправлены амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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