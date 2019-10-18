СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-18T10:01:55+03:00

Если он потеряет юридический статус, его редкие экспонаты может забрать Министерство культуры

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Орловская область может лишиться одного из старейших музеев. Если он потеряет юридический статус, его редкие экспонаты может забрать Министерство культуры. Речь идет о краеведческом музее в Болхове.

О сложившейся ситуации на заседании областного совета народных депутатов рассказала Тамара Казакова, председатель регионального профсоюза работников культуры.

- Данный музей может лишиться статуса юридического лица и закрыться. В случае наихудшего развития ситуации, это приведет к потере экспонатов, поскольку в данной ситуации их вправе забрать Министерство культуры, - пояснила Тамара Казакова.

Кроме того, она выступила против соединения музея, который в этом году отметит столетие, с местным Домом культуры.

В ходе заседания предложили два выхода сохранения музея. Первый вариант - сделать Болховский музей филиалом Орловского краеведческого музея, а второй - передать бухгалтерию музея бухгалтерии МБУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение». Последнее, по мнению народных избранников, позволит сэкономить бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU