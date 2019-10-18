В Орле прошли публичные слушания о правилах выгула собак
Вчера, 17 октября, в орловском горсовете прошли публичные слушания о новых правилах выгула собак. Споры между участниками встречи продолжались около двух часов и затянулись до вечера.
Напомним, вначале осень народные избранники предложили внести изменения и дополнения в «Правила благоустройства и санитарного содержания». Согласно новому проекту, планируется обязать владельцев домашних животных убирать за ними во время прогулок, а также запретить им выгул на территории школ, детских площадок, пляжей, мест общепита и так далее.
- Основные поправки содержат требования к собаководам исключить неконтролируемое перемещение животного на проезжей части, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и их дворах, - пояснил Александр Филатов, замначальника УКХ.
Многие участники слушаний поддержали предложение полностью запретить выгул собак в пределах Детского парка.
Контроль за соблюдением правил предлагается возложить на сотрудников территориальных управлений. Штраф за их нарушение может составить от 1 до 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU