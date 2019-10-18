Орловская самогонщица торговала алкоголем с токсичными примесями

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-18T08:57:21+03:00

Орловскую самогонщицу оштрафовали на 40 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

По некоторым показателям они превышали допустимую норму в 475 раз

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Орловскую самогонщицу оштрафовали на 40 тысяч рублей. Женщина торговала самодельным алкоголем с токсичными примесями, превышающими допустимую норму по некоторым показателям в 475 раз.

Как выяснилась, жительница Верховского района ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт опасной продукции. Однако это ее не остановило.

Во время «проверочной закупки», полицейские изъяли у предприимчивой орловчанки товар и отправили его на проверку. Там и выяснилось, насколько опасен произведенный ее самогон.

Согласно заключениям экспертизы, алкоголь содержал микропримеси, относящиеся к 4 и 5 классу опасности, и представлял реальную опасность для жизни покупателя.

С решением Верховского районного суда женщина не согласилась и подала апелляционную жалобу.

- По результатам рассмотрения апелляционной жалобы осужденной приговор оставлен без изменения, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU