На орловской трассе легковушка насмерть сбила пешехода
Сорокалетний мужчина погиб на месте аварии
Фото с места происшествия
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Трагическое ДТП, стоившее жизни мужчине, случилось сегодня вечером на орловской трассе. Легковушка сбила пешехода.
Авария произошла на М2 "Крым". В начале десятого часа 22-летний водитель мчался за рулём иномарки "Шевроле". Дорогу переходил мужчина-пешеход, правда выбрал для этого неположенное для перехода место. Машина снесла его.
- От полученных травм пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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