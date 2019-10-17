На орловской трассе легковушка насмерть сбила пешехода

17 Окт. 23:07 2019-10-17T23:07:45+03:00

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Трагическое ДТП, стоившее жизни мужчине, случилось сегодня вечером на орловской трассе. Легковушка сбила пешехода.

Авария произошла на М2 "Крым". В начале десятого часа 22-летний водитель мчался за рулём иномарки "Шевроле". Дорогу переходил мужчина-пешеход, правда выбрал для этого неположенное для перехода место. Машина снесла его.

- От полученных травм пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU