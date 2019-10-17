В Орле презентовали новейший рельсовый автобус

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-17T16:46:15+03:00

Он будет курсировать по маршруту «Орел-Брянск»

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Сегодня, 17 октября, на железнодорожном вокзале станции «Орел» состоялась торжественная презентация новейшего рельсового автобуса (дизель-поезд). Вскоре он будет курсировать по маршруту «Орел-Брянск».

Новый поезд станет более удобным для пассажиров. Салон в нем оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, предусмотрены места для инвалидов-колясочников и подъемники для их посадки-высадки, а также универсальные санитарные комплексы. В поезде установлены информационные экраны и энергосберегающее светодиодное освещение.

- «РА-3» специально создан для перевозок пассажиров на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей (к ним относятся почти 50% железных дорог в России). Его максимальная скорость - 120 км/ч, улучшен интерьер салона и увеличено количество сидячих мест, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU