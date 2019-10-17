2019-10-17T16:31:35+03:00
Происшествия

В Орловской области задержали рыбака, который забил чужих гусей

Мужчина решил поживиться домашней птицей местного жителя вместо рыбы и попал под уголовное дело
Наталья Меркулова
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В Орловской области задержали рыбака, который забил чужих гусейВ Орловской области задержали рыбака, который забил чужих гусейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Верховском районе задержали рыбака, который забил чужих гусей. Мужчина решил поживиться домашней птицей местного жителя вместо рыбы и попал под уголовное дело.

Стая гусей гуляла рядом с рекой недалеко от дома их владельца. В это время к берегу причалила резиновая лодка. 32-летний житель Ливен хотел порыбачить, но клева не было. Зато было 13 откормленных гусей.

Тогда и решил мужчина поживиться чужой птицей. Перебив пернатых, он погрузил их тушки в лодку и уже собирался уплыть, когда на берегу появился хозяин. Увидев его, рыбак сбежал, бросив и лодку, и свою добычу.

Владелец перебитой птицы обратился в полицию. Вскоре на место происшествие прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские сняли отпечатки пальцев с лодки, узнали у свидетеля приметы преступника и отправились на поиски. Вскоре, «по горячим следам», он был задержан.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Точную сумму ущерба, причиненную потерпевшему, предстоит выяснить. В настоящее время ведется следствие, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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