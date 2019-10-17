2019-10-17T15:45:04+03:00
Общество

В Орловской области торговали саженцами без документов о качестве

Продавцу назначили административный штраф
Наталья Меркулова
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В Орловской области торговали саженцами без документов о качествеВ Орловской области торговали саженцами без документов о качествеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Региональное Управление Россельхознадзора совершило рейд по рынку поселка Змиевка Свердловского района. По время проверки сотрудники ведомства обнаружили 13 партий саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников без документов на сортовое и посадочное качество.

В реализации у продавца имелись саженцы яблони, груши, вишни, абрикоса, алычи, черешни, смородины, крыжовника и малины.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил производства и реализации сельхозхозяйственных растений». Продавцу назначен штраф.

- Будьте бдительны, в непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней, покупать такие саженцы небезопасно, - сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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