Школы искусств в Орле оборудовали инструментами на 1,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-17T15:08:40+03:00

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Пять школ искусств в Орле оборудовали инструментами и новой литературой на 1,6 млн рублей. Это стало возможным благодаря субсидиям из регионального бюджета.

Значительную часть средств (более миллиона рублей) израсходовали на закупку музыкальных инструментов. Среди них — струнные, духовые и щипковые: флейты, виолончели, саксофоны, балалайки, баяны и домры. Также юные дарования получили современные акустические системы, прожекторы и интерактивные доски.

- Закупка нового оборудования проходит в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019-2024 годах. Его цель увеличить на 15% количество посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU