2019-10-17T14:39:47+03:00
Общество

ФОТОФАКТ: в сквере Танкистов в Орле орден ВОВ оказался вверх тормашками

Пользователи соцсетей спорят, как символика Великой Победы могла «случайно» перевернуться
Наталья Меркулова
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В сквере Танкистов в Орле орден ВОВ оказался вверх тормашками. Фото: соцсети vk.com/orelbublik57В сквере Танкистов в Орле орден ВОВ оказался вверх тормашками. Фото: соцсети vk.com/orelbublik57
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Сегодня в соцсетях появилась фотография, сделанная в сквере Танкистов в Орле. На ней изображена одна из установленных здесь лавочек с барельефом в виде ордена Великой Отечественной войны.

Автор фото возмутился тем, что увидел его перевернутым.

- Я достаточно часто останавливаюсь в сквере танкистов в Орле. Посидеть подумать. Недавно вот благоустроили, стало красиво. А я только сейчас заметил вот это. Ну неужели было сложно сделать ровно? Безразличие тех кто это сделал поражает, - написал он в соцсетях.

Как позже пояснил орловец, он попытался поправить изображение, но оказалось накрепко приклеенным и, следовательно, так его установили рабочие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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