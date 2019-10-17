ФОТОФАКТ: в сквере Танкистов в Орле орден ВОВ оказался вверх тормашками
Сегодня в соцсетях появилась фотография, сделанная в сквере Танкистов в Орле. На ней изображена одна из установленных здесь лавочек с барельефом в виде ордена Великой Отечественной войны.
Автор фото возмутился тем, что увидел его перевернутым.
- Я достаточно часто останавливаюсь в сквере танкистов в Орле. Посидеть подумать. Недавно вот благоустроили, стало красиво. А я только сейчас заметил вот это. Ну неужели было сложно сделать ровно? Безразличие тех кто это сделал поражает, - написал он в соцсетях.
Как позже пояснил орловец, он попытался поправить изображение, но оказалось накрепко приклеенным и, следовательно, так его установили рабочие.
ИСТОЧНИК KP.RU