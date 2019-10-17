2019-10-17T13:58:48+03:00
Общество

Орловские огнеборцы спасли кота с дерева

Перепуганное животное забралось на самую верхушку и не могло спустить самостоятельно
Наталья Меркулова
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Орловские огнеборцы спасли кота с дереваОрловские огнеборцы спасли кота с дереваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 16 октября, орловским огнеборцам предстояло стать участниками необычной спасательной операции. На телефон экстренной службы МЧС поступило сообщение, что нужна помощь в спасении кота.

Происшествие случилось в Ливнах на улице Карла Маркса. Перепуганное животное забралось на самую верхушку дерева, а назад слезть не смогло. Хвостатый мурлыка жалобно мяукал и просил о помощь. Хозяева попытались достать питомца самостоятельно, но все попытки были безрезультаты. Тогда они и обратились к сотрудникам МЧС.

- Основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей, но так как в тот момент помощь им не требовалась, спасатели откликнулись на просьбу владельцев питомца, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России по Орловской области.

Прибывшие к месту вызова огнеборцы ПСЧ-7 развернули автолестницу, поднялись по ней к хвостатому и благополучно спустив его на землю, в руки счастливых владельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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