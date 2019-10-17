Три овчарки из кинологической службы обрели новые семьи в Орле

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-17T13:33:19+03:00

овчарки из кинологической службы обрели новые семьи в Орле. Фото: УМВД России по орловской области

Эльбар, Эва и Бой ушли на заслуженный отдых и нашли настоящих верных друзей

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Три служебные овчарки обрели новые семьи в Орле. Эльбар, Эва и Бой ушли на заслуженный отдых и нашли настоящих верных друзей.

Несколько дней назад сотрудники Центра кинологической службы регионального УМВД обратились к орловцам с просьбой помочь найти для своих четвероногих напарников новых хозяев. Целых восемь лет наравне с людьми они участвовали в поисках пропавших, разыскивали по «горячим следам» преступников и искали взрывчатые вещества. Пришло и им выйти на пенсию.

Орловцы активно интересовались судьбой четвероногих и откликнулись на призыв полицейских. Сегодня стало известно, что все три овчарки уже обрели новые семьи.

- Мы благодарим всех неравнодушных граждан, откликнувшихся на просьбу о поиске второго дома для наших любимцев, - обратились кинологи к орловцам.

ИСТОЧНИК KP.RU