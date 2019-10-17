Три овчарки из кинологической службы обрели новые семьи в Орле
Три служебные овчарки обрели новые семьи в Орле. Эльбар, Эва и Бой ушли на заслуженный отдых и нашли настоящих верных друзей.
Несколько дней назад сотрудники Центра кинологической службы регионального УМВД обратились к орловцам с просьбой помочь найти для своих четвероногих напарников новых хозяев. Целых восемь лет наравне с людьми они участвовали в поисках пропавших, разыскивали по «горячим следам» преступников и искали взрывчатые вещества. Пришло и им выйти на пенсию.
Орловцы активно интересовались судьбой четвероногих и откликнулись на призыв полицейских. Сегодня стало известно, что все три овчарки уже обрели новые семьи.
- Мы благодарим всех неравнодушных граждан, откликнувшихся на просьбу о поиске второго дома для наших любимцев, - обратились кинологи к орловцам.
ИСТОЧНИК KP.RU