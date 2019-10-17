2019-10-17T13:05:14+03:00
Общество

Орловцев призывают выйти на экологический субботник

19 октября городские власти планируют ликвидировать 30 стихийных свалок
Наталья Меркулова
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Орловцев призывают выйти на экологический субботникОрловцев призывают выйти на экологический субботникФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Экологический субботник в Орле пройдет уже на этой неделе, 19 октября. Власти призывают жителей не быть равнодушными к чистоте родного города и активно поддержать акцию.

За один день планируется ликвидировать 30 стихийных свалок, вывезти 3,5 тысячи кубометров отходов, очистить 12 км берегов городских водоемов, а также высадить 300 деревьев и 500 кустарников.

Генеральная уборка ждет городской парк, бульвар Победы, набережную Дубровинского, Кромское шоссе, площадь Поликарпова, озеро «Светлая жизнь» и леса в черте города. Во время сбора мусора будет проходить и первичная селекция отходов по четырем категориям.

- Для вывоза мусора будет привлечено 50 единиц техники. Наша задача — убрать мусорные мешки и порубки за одни сутки. На безвозмездной основе по талонам отходы примет мусоросортировочный комплекс, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Старт общегородского субботника в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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