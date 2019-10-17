87-летний орловец попытался дать отпор ворам

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-17T12:39:28+03:00

Неизвестные под видом соцработников проникли в его квартиру и забрали 30 тысяч рублей

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В Орле жертвой очередных лже-соцработников стал 87-летний мужчина. Неизвестные проникли в квартиру пенсионера и забрали у него 30 тысяч рублей.

Мужчина возвращался домой, когда во дворе его окликнула женщина. Она и представилась социальным работником. Под предлогом помощи пенсионеру, она зашла вместе с ним в квартиру.

После этого пожилой мужчина заподозрил неладное и попросил ее предъявить документы. Мошенница показала удостоверения, но печати в нем не оказалось. Пенсионер попытался выпроводить незнакомку из дома, но в это время через открытую дверь проник ее сообщник.

Уговоры покинуть помещение на навязчивых гостей не действовали, уходить они не собирались. Тогда пенсионер попытался дать им отпор, но силы оказались неравны. Преступники забрали находившиеся при нем деньги и скрылись.

- По данному возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и установление личности преступников, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU