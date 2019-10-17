СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-17T10:09:54+03:00

В результате тройного ДТП в Орловской области пострадал человек. Фото: региональный УГИБДД УМВД

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В результате тройного ДТП в Орловской области пострадал человек. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Происшествие случилось вчера в 12:20 в Покровском районе. В районе 52км автодороги «Орел - Тамбов» 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21140» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Магнум», а затем с «Вольво».

На место аварии выехали пожарные ПСЧ-30, бригада Скорой помощи и полиция.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21140» получил телесные повреждения и с места происшествия госпитализирован в больницу, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU