В результате тройного ДТП в Орловской области пострадал человек
В результате тройного ДТП в Орловской области пострадал человек. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.
Происшествие случилось вчера в 12:20 в Покровском районе. В районе 52км автодороги «Орел - Тамбов» 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21140» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Магнум», а затем с «Вольво».
На место аварии выехали пожарные ПСЧ-30, бригада Скорой помощи и полиция.
- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21140» получил телесные повреждения и с места происшествия госпитализирован в больницу, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»