СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-17T09:46:48+03:00

На сохранение орловских лесов выделили почти 576 миллионов рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Региональные власти планируют восстановить их на 82 гектарах

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На сохранение орловских лесов выделили почти 576 миллионов рублей. Региональные власти планируют восстановить их на 82 гектарах, вместо 57 и сохранить лесистость территории на уровне 8%.

Получение средств из федерального бюджета (572 млн рублей) стало возможным благодаря реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» на 2020-2025 годы. Остальная часть суммы – 3,8 млн рублей выделила региональная казна.

- В рамках программы предусмотрено увеличение площади лесовосстановления, оснащение лесничеств специализированной техникой и оборудованием, а также формирование запаса лесных семян, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU