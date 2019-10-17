Сегодня в Орле откроют обновленный сквер на улице 5 Августа
Сегодня в Орле откроют обновленный сквер на улице 5 Августа. В честь этого события состоится праздничный концерт с выступлением творческих коллективов города.
Сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии был на реконструкции несколько месяцев. За это время подрядчик ООО «Триумф» восстановил здесь тротуары, обустроил детскую и спортивную площадки, посадил новые деревья, кустарники, цветы, а также установил скамейки, урны и новые светильники. Общая стоимость благоустройства почти 41миллион рублей.
Торжественное открытие состоится сегодня в 16:30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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