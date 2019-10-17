СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-17T09:02:23+03:00

Фотовыставка из архива Леонида Тучнина откроется уже завтра. Фото: библиотека Бунина

Фотовыставка из архива Леонида Тучнина откроется уже завтра

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Орловцам покажут уникальные фотографии из прошлого города. Фотовыставка из архива Леонида Тучнина откроется уже завтра.

В экспозиции будут представлены снимки, сделанные с 1970-х – 2000-х годов. В центре внимания - Центральная площадь города. Каждый желающий сможет увидеть, какие изменения произошли на ней за полвека, что безвозвратно исчезло и что нового появилось.

Об истории каждого из снимков и связанных с ними курьезами расскажет Заслуженный работник культуры РФ, член Союза фотохудожников России Леонид Тучнин.

Мероприятие пройдет в рамках заседания клуба «Орловский библиофил». Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

18 октября в 15.00

Областная библиотека Бунина

ИСТОЧНИК KP.RU