Орловцам покажут уникальные фотографии из прошлого города
Орловцам покажут уникальные фотографии из прошлого города. Фотовыставка из архива Леонида Тучнина откроется уже завтра.
В экспозиции будут представлены снимки, сделанные с 1970-х – 2000-х годов. В центре внимания - Центральная площадь города. Каждый желающий сможет увидеть, какие изменения произошли на ней за полвека, что безвозвратно исчезло и что нового появилось.
Об истории каждого из снимков и связанных с ними курьезами расскажет Заслуженный работник культуры РФ, член Союза фотохудожников России Леонид Тучнин.
Мероприятие пройдет в рамках заседания клуба «Орловский библиофил». Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
18 октября в 15.00
Областная библиотека Бунина
ИСТОЧНИК KP.RU