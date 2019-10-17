В Орловской области ввели временный запрет на рыбную ловлю
Ограничения продлятся до 30 апреля
В Орловской области ввели временный запрет на рыбную ловлюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области ввели временный запрет на рыбную ловлю. Ограничения продлятся до 30 апреля.
Речь идет о рыбалке на зимовальных ямах, где происходит большое скопление рыбы на зимовку. Запрет определен на законодательном уровне. На нарушителей накладываются штрафные санкции, размер штрафа может превышать 5 тысяч 600 рублей.
Кроме того, запрещен вылов раков до 30 июня.
Среди мест, оказавшихся под запретом несколько участков на реках Ока, Зуша, Сосна, Неручь, Нугрь и Тим. С полным списком можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU