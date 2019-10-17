СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-17T08:42:39+03:00

В Орловской области ввели временный запрет на рыбную ловлю Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орловской области ввели временный запрет на рыбную ловлю. Ограничения продлятся до 30 апреля.

Речь идет о рыбалке на зимовальных ямах, где происходит большое скопление рыбы на зимовку. Запрет определен на законодательном уровне. На нарушителей накладываются штрафные санкции, размер штрафа может превышать 5 тысяч 600 рублей.

Кроме того, запрещен вылов раков до 30 июня.

Среди мест, оказавшихся под запретом несколько участков на реках Ока, Зуша, Сосна, Неручь, Нугрь и Тим. С полным списком можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU