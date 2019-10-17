В Орле стартует кастинг на конкурс красоты «Мисс Орел-2019»
Принять в нем участие и стать частью большого проекта могут девушки от 16 до 24 лет
В Орле стартует кастинг на конкурс красоты «Мисс Орел-2019»
Изменить размер текста:
В Орле стартует кастинг на конкурс красоты «Мисс Орел-2019». Принять в нем участие и стать частью большого проекта могут девушки от 16 до 24 лет, ростом от 170 см.
- Для участия в кастинге необходима одежда, подчеркивающая фигуру и туфли на каблуках, - уточняют организаторы.
Конкурс проходит при поддержке Правительства Орловской области и Национального конкурса «Мисс Россия».
Участие в кастинге и конкурсе бесплатно.
КОГДА? ГДЕ?
27 октября в 19:30
Ресторан «7 Пятниц» (ул. Октябрьская, 20)
ИСТОЧНИК KP.RU