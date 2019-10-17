СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-17T08:17:23+03:00

Принять в нем участие и стать частью большого проекта могут девушки от 16 до 24 лет

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В Орле стартует кастинг на конкурс красоты «Мисс Орел-2019». Принять в нем участие и стать частью большого проекта могут девушки от 16 до 24 лет, ростом от 170 см.

- Для участия в кастинге необходима одежда, подчеркивающая фигуру и туфли на каблуках, - уточняют организаторы.

Конкурс проходит при поддержке Правительства Орловской области и Национального конкурса «Мисс Россия».

Участие в кастинге и конкурсе бесплатно.

КОГДА? ГДЕ?

27 октября в 19:30

Ресторан «7 Пятниц» (ул. Октябрьская, 20)

ИСТОЧНИК KP.RU