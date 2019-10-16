Орловец, убивший свою 80-летнюю мать, отправится в тюрьму

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-16T16:50:36+03:00

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Орловец, убивший свою 80-летнюю мать, отправится на 6 лет в исправительную колонию строгого режима. Жестокое преступление произошло в Должанском районе зимой прошлого года.

Освободившись из тюрьмы, мужчина вернулся жить в дом своей пожилой матери. Но отношение между родственниками сразу не заладились. Сын пил, дебоширил, ругался. Не в силах вынести издевательства родного сына женщина уходила из дома, ночевала у соседей, родственников, мечтала переехать в дом ветеранов.

Незадолго до трагических событий, старушка перебралась жить в заброшенный неотапливаемый дом. Здесь ее и нашел сын-убийца. Видя, что родное дитя вновь «навеселе», женщина попыталась вытолкнуть его из своего укрытия. В ответ сын пришел в ярость, накинулся на мать и стал ее жестоко избивать ногами.

Подумав, что она умерла, мужчина попытался скрыть следы преступления и перенес ее в холодный сарай. На тот момент, она была еще жива. Старушка просто замерзла насмерть.

- Суд признал орловца виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. По совокупности преступлений ему назначено 6 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU