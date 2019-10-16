СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-16T16:23:55+03:00

Возмещение ущерба за протекающую крышу обойдется организации почти в 55 тысяч рублей

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Орловец выиграл у управляющей компании дело о залитии квартиры. Возмещение ущерба за протекающую крышу обойдется организации почти в 55 тысяч рублей. Суд признал состояние кровли в доме недопустимым.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Герцена. Залитие квартиры случилось в январе. После обнаружения протечки в одной из комнат хозяин обратился в ООО «ДЭЗ №5 г. Орла», но без результата. После этого он написал заявление в районный суд.

После рассмотрения дела, суд признал вину за управляющей компанией и обязал ее выплатить владельцу квартиры компенсацию в размере 55 700 рублей. Однако организация не согласилась с таким решением и обратилась в вышестоящую инстанцию.

- Управляющая компания сослалась на то, что причиной залития явилось неправомерное установление истцом козырька над балконом и то, что он не очищал его снега и наледи. По мнению «ДЭЗ №5 г. Орла», именно поэтому вода затекла в квартиру, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Эксперты изучили все данные и пришли к выводу, что залитие произошло из-за совокупности факторов, в том числе и козырька. В связи с этим вышестоящий суд уменьшил сумму взыскания в пользу владельца квартиры до 54 тысяч 470 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU