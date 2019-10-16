СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-16T15:44:20+03:00

Возле одного из домов на Раздольной в Орле ограничат стоянку автомобилей. Фото: пресс-служба мэрии

Его жильцы пожаловались в городскую мэрию на заставленный машинами межквартальный проезд

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Вчера, 15 октября, на еженедельном рабочем совещании в мэрии городские власти рассмотрели жалобы жителей одного из домов на улице Раздольной на заставленный машинами межквартальный проезд и не возможность выехать со двора.

Именно такая ситуация складывается в доме №41 «б». Здесь есть лишь один выезд. Проезд ограничен двумя подъемами, один из которых используется жильцами как парковка.

Чтобы решить сложившуюся проблему Владимир Маркин, заместитель главы города по Северному району, предложил установить на территории проезда знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». По его мнению, это обеспечит беспрепятственный выезд транспорта от дома.

- Инициатива будет рассмотрена на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU