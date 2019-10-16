СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-16T15:25:06+03:00

Получить оперативную консультацию смогут все желающие на Дне открытых дверей в налоговой инспекции

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Орловцам расскажут о налоговых льготах и онлайн-сервисах ФНС. Получить оперативную консультацию смогут все желающие на Дне открытых дверей в налоговой инспекции.

В рамках мероприятия специалисты ФНС подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также подключат всех желающих к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

- Напомним, срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря. Исполнить свои обязательства перед бюджетом предстоит почти 600 тысячам налогоплательщиков Орловской области, - сообщает пресс-служба регионального УФНС России.

КОГДА? ГДЕ?

25 октября, с 09.00 до 20.00

Во всех налоговых инспекциях региона

ИСТОЧНИК KP.RU