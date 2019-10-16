Орловцам расскажут о налоговых льготах и онлайн-сервисах ФНС
Орловцам расскажут о налоговых льготах и онлайн-сервисах ФНС. Получить оперативную консультацию смогут все желающие на Дне открытых дверей в налоговой инспекции.
В рамках мероприятия специалисты ФНС подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также подключат всех желающих к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
- Напомним, срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря. Исполнить свои обязательства перед бюджетом предстоит почти 600 тысячам налогоплательщиков Орловской области, - сообщает пресс-служба регионального УФНС России.
КОГДА? ГДЕ?
25 октября, с 09.00 до 20.00
Во всех налоговых инспекциях региона
ИСТОЧНИК KP.RU