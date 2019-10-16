2019-10-16T14:10:51+03:00
Общество

Орловец отказался платить алименты для дочки и задолжал 150 тысяч рублей

За халатное отношение к родительскому долгу мужчину приговорили к исправительным работам на полгода
Наталья Меркулова
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Орловец отказался платить алименты для дочки и задолжал 150 тысяч рублейОрловец отказался платить алименты для дочки и задолжал 150 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Орловец отказался платить алименты для дочки и задолжал 150 тысяч рублей. За халатное отношение к родительскому долгу мужчину приговорили к исправительным работам на полгода.

Это не первая попытка суда образумить горе-родителя с помощью трудотерапии. Ранее его уже привлекали к административной ответственности в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

Однако это не подействовало. Мужчина продолжил уклоняться от выплат алиментов и не проявил желания участвовать в жизни и воспитании дочери.

- В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировой судья назначил ему наказание в виде исправительных работ и удержанием из заработной платы в доход государства 5%, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Отметим, наказание не освободила отца от уплаты долг. Задолженность за ним сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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