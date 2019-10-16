2019-10-16T13:40:40+03:00
Происшествия

Пенсионерка на велосипеде попала в ДТП в Орловской области

70-летнюю женщину на дороге сбил «ВАЗ 21099»
Наталья Меркулова
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Пенсионерка на велосипеде попала в ДТП в Орловской области. Фото: региональное УГИБДД УМВД РоссииПенсионерка на велосипеде попала в ДТП в Орловской области. Фото: региональное УГИБДД УМВД России
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Пенсионерка на велосипеде попала в ДТП в Орловской области. 70-летнюю женщину на дороге сбил «ВАЗ 21099».

Авария произошла вчера вечером в поселке Верховье. В 17:00 42-летний водитель отечественной легковушки ехал по улице Советской, в попутном ему направление ехала и пенсионерка.

Неожиданно в районе дома №13 автомобиль зацепил велосипедиста и допустил наезд.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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