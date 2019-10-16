СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-16T13:40:40+03:00

Пенсионерка на велосипеде попала в ДТП в Орловской области. Фото: региональное УГИБДД УМВД России

Изменить размер текста: A A

Пенсионерка на велосипеде попала в ДТП в Орловской области. 70-летнюю женщину на дороге сбил «ВАЗ 21099».

Авария произошла вчера вечером в поселке Верховье. В 17:00 42-летний водитель отечественной легковушки ехал по улице Советской, в попутном ему направление ехала и пенсионерка.

Неожиданно в районе дома №13 автомобиль зацепил велосипедиста и допустил наезд.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU