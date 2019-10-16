Стали известны подробности пожара на куполе Успенского собора Орла
Вчера, 15 октября, орловцы были встревожены новостью о пожаре в Успенском соборе. Фотографии дымящегося купола облетел соцсети.
В 13:08 к месту происшествия в Михаило-Архангельском переулке выехала команда Орловского пожарно-спасательного гарнизона. Как выяснилось, пожар возгорание произошло не в самом храме, а на строительных лесах. Огонь вспыхнул среди строительного мусора вокруг купола, а затем распространился на них. Общая площадь возгорания - 10 квадратных метрах.
Спасатели быстро ликвидировали открытое горение. Во время происшествия никто не пострадал.
-– Причину пожара и размер ущерба сейчас устанавливают специалисты, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
Напомним, сейчас Успенский собор находится на реставрации.
ИСТОЧНИК KP.RU