Стали известны подробности пожара на куполе Успенского собора Орла

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-16T10:29:51+03:00

Общая площадь возгорания на куполе успенского собора - 10 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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Вчера, 15 октября, орловцы были встревожены новостью о пожаре в Успенском соборе. Фотографии дымящегося купола облетел соцсети.

В 13:08 к месту происшествия в Михаило-Архангельском переулке выехала команда Орловского пожарно-спасательного гарнизона. Как выяснилось, пожар возгорание произошло не в самом храме, а на строительных лесах. Огонь вспыхнул среди строительного мусора вокруг купола, а затем распространился на них. Общая площадь возгорания - 10 квадратных метрах.

Спасатели быстро ликвидировали открытое горение. Во время происшествия никто не пострадал.

-– Причину пожара и размер ущерба сейчас устанавливают специалисты, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Напомним, сейчас Успенский собор находится на реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU