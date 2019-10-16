2019-10-16T09:12:06+03:00
Общество

В Орле появилась рябиновая Аллея дружбы народов

Представители 27 стран мира высадили в центре города саженцы молодых деревьев
Наталья Меркулова
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В Орле появилась рябиновая Аллея дружбы народов. Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиВ Орле появилась рябиновая Аллея дружбы народов. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
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Вчера, 15 октября, в сквере академика Фомина прошла молодежная акция «Аллея дружбы народов». 100 студентов из 27 стран мира, обучающихся в нашем городе, высадили 35 саженцев молодых рябин.

К каждому деревцу ребята прикрепили флаги своих стран.

- «Аллея дружбы народов» станет не только украшением центральной части города, но и символом неразрывного единства всех жителей нашей многонациональной страны, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, акция проходит на Орловщине третий раз подряд и уже стала доброй традицией в начале нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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