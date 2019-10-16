В Орле появилась рябиновая Аллея дружбы народов
Вчера, 15 октября, в сквере академика Фомина прошла молодежная акция «Аллея дружбы народов». 100 студентов из 27 стран мира, обучающихся в нашем городе, высадили 35 саженцев молодых рябин.
К каждому деревцу ребята прикрепили флаги своих стран.
- «Аллея дружбы народов» станет не только украшением центральной части города, но и символом неразрывного единства всех жителей нашей многонациональной страны, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Напомним, акция проходит на Орловщине третий раз подряд и уже стала доброй традицией в начале нового учебного года.
ИСТОЧНИК KP.RU