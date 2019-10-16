Орловские кинологи ищут хозяев для своих четвероногих помощников
Сотрудники Центра кинологической службы регионального УМВД ищут новых хозяев для трех собак - немецких овчарок Эльбар, Эва и Бой. Службе правопорядку они посвятили целых 8 лет и теперь вышли на заслуженную пенсию.
Эльбар и Эва, работавшие по общеразыскному профилю, – брат и сестра. Бой помогал кинологам искать взрывчатые вещества.
- Несмотря на свой возраст, все три собаки очень активные, резвые, ловкие, натренированные и сильные. Эти добрые и умные четвероногие станут надежными защитниками, охранниками, а самое главное - верными друзьями для человека, - говорят в пресс-службе регионального УМВД России.
Все желающие могут познакомиться с питомцами и забрать их в свою семью. Задать интересующие вопросы о четвероногих можно по телефону Дежурной части Центра кинологической службы регионального УМВД 40-03-37 или 40-05-41.
ИСТОЧНИК KP.RU