Орловские кинологи ищут хозяев для своих четвероногих помощников

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-16T08:14:37+03:00

Эльбар, Эва и Бой вышли на заслуженный отдых и теперь нуждаются в новом доме

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Сотрудники Центра кинологической службы регионального УМВД ищут новых хозяев для трех собак - немецких овчарок Эльбар, Эва и Бой. Службе правопорядку они посвятили целых 8 лет и теперь вышли на заслуженную пенсию.

Эльбар и Эва, работавшие по общеразыскному профилю, – брат и сестра. Бой помогал кинологам искать взрывчатые вещества.

- Несмотря на свой возраст, все три собаки очень активные, резвые, ловкие, натренированные и сильные. Эти добрые и умные четвероногие станут надежными защитниками, охранниками, а самое главное - верными друзьями для человека, - говорят в пресс-службе регионального УМВД России.

Все желающие могут познакомиться с питомцами и забрать их в свою семью. Задать интересующие вопросы о четвероногих можно по телефону Дежурной части Центра кинологической службы регионального УМВД 40-03-37 или 40-05-41.

ИСТОЧНИК KP.RU