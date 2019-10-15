2019-10-15T16:35:54+03:00
Общество

В Орле проверят качество светоотражающей разметки на дорогах

Работу по ее нанесению не отплатят, если эксперты не дадут положительную оценку
Наталья Меркулова
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В Орле проверят качество светоотражающей разметки на дорогахВ Орле проверят качество светоотражающей разметки на дорогахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле проверят качество светоотражающей разметки на дорогах. Работу по ее нанесению не отплатят, если эксперты не дадут положительную оценку. Об этом на еженедельном рабочем совещании в мэрии сообщил Дмитрий Фролов, и.о. начальника орловского УКХ.

Напомним, в этом году дорожную разметку наносили в два этапа: накануне летнего и зимнего сезонов. Сейчас остается освежить разметку на нескольких пешеходных переходах в Советском районе и дорогах, которые еще находятся в ремонте.

- В преддверии зимы эффективность использования краски, плотность ее нанесения и качество светоотражающей разметки предстоит проверить лаборатории КУ ОО «Орелгосзаказчик», - сообщили «КП» в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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