СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-15T16:35:54+03:00

Работу по ее нанесению не отплатят, если эксперты не дадут положительную оценку

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В Орле проверят качество светоотражающей разметки на дорогах. Работу по ее нанесению не отплатят, если эксперты не дадут положительную оценку. Об этом на еженедельном рабочем совещании в мэрии сообщил Дмитрий Фролов, и.о. начальника орловского УКХ.

Напомним, в этом году дорожную разметку наносили в два этапа: накануне летнего и зимнего сезонов. Сейчас остается освежить разметку на нескольких пешеходных переходах в Советском районе и дорогах, которые еще находятся в ремонте.

- В преддверии зимы эффективность использования краски, плотность ее нанесения и качество светоотражающей разметки предстоит проверить лаборатории КУ ОО «Орелгосзаказчик», - сообщили «КП» в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU