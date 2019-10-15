Пожарные спасли потерявшегося 82-летнего мужчину в Орловской области

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-15T16:04:53+03:00

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Вчера вечером, 14 октября, в окрестностях города Дмитровска развернулась поисковая операция. Ее участники занимались поиском потерявшегося пожилого мужчины.

Еще рано утром 82-летний пенсионер ушел из дома пасти коз и пропал. Весь день от него не было вестей, жена испугалась за его жизнь и обратилась к спасателям.

На поиски пропавшего мужчины выдвинулись сотрудники полиции, поисковики отряда «Лиза Алерт» и оперативная группа ПСЧ-18. Они всю ночь прочесывали окрестности.

Найти пенсионера удалось только сегодня.

- Утром, в 9:00, пожилого мужчину нашли сотрудники 18-й пожарно-спасательной части. Он был в лесополосе возле деревни Вертякино, недалеко от города Дмитровска, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По внешним признакам состояние пенсионера удовлетворительное. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Мужчина отправлен в больницу для обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU