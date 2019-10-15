В Успенском соборе Орла вспыхнул пожар на строительных лесах
С возгоранием борются 20 спасателей
В Успенском соборе Орла вспыхнул пожар на строительных лесахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня в Успенском соборе Орла вспыхнул пожар на строительных лесах. С возгоранием борются 20 спасателей.
В 13:08 на телефон экстренной службы поступило сообщение о пожаре на куполе храма. Напомним, сейчас он находится на реставрации и со всех сторон окутан строительными лесами.
По предварительным данным загорелся строительный мусор на 10 квадратных метрах. Люди из храма эвакуированы.
-– В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU