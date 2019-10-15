СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-15T14:32:49+03:00

В Мценске заключили соглашения с первыми резидентами ТОСЭР Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь на Орловщине появится производство по переработке печатных плат и изготовлению фурнитуры

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Сегодня, 15 октября, в Мценске были подписаны соглашения с первыми резидентами ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития). Теперь на Орловщине появится новые промышленные предприятия.

Реализацией инвестиционных проектов займутся сразу три компании. Одна из них займется получением металлов из печатных плат отработанной электроники, другая – начнет выпуск оконной и дверной фурнитуры, третья - организует производство по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат.

По предварительным данным, это обеспечит работой 516 человек.

- Достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Мценска, приросту новых рабочих мест, привлечению инвестиционного капитала, укреплению бюджетной системы города и региона в целом, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU