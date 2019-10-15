2019-10-15T13:49:13+03:00
Общество

Жителям дома на Комсомольской в Орле пообещали доделать крышу

Уже несколько недель люди с опаской ждут прогноз погоды
Наталья Меркулова
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Жителям дома на Комсомольской в Орле пообещали доделать крышуЖителям дома на Комсомольской в Орле пообещали доделать крышуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 15 октября, ситуация с затянувшимся ремонтом крыши в доме №227 на улице Комсомольская, стала одной из тем рабочего совещания в мэрии Орла. После многочисленных публикаций в СМИ, городские власти пообещали взять проблему под контроль.

Уже несколько недель люди с опаской ждут прогноз погоды. От потопа во время дождя их отделяет только потолок, дом по сей день стоит с раскрытой крышей.

По данным заместителя главы администрации Орла Евгения Гришина, работы здесь ведет ООО «Авилон». Срок действия контракта — до 30 декабря.

- Подрядчик пояснил, что сегодня планируется прибытие металла для покрытия крыши. После этого он обещает сразу приступить к работе, - сообщает пресс-служба мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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