Орловец, зарезавший односельчанина, предстанет перед судом
53-летний орловец, зарезавший односельчанина, предстанет перед законом. Следователи закончили расследование уголовного дела. Теперь в нем предстоит разобраться суду.
Как стало известно, дружеское застолье с алкоголем закончилось потасовкой и смертью человека в одной из деревень Свердловского района. Погибший сам пригласил своего будущего убийцу в дом.
Сначала все начиналось мирно. Приятели выпивали и шутили, затем начался спор, переросший в ссору. Решать словесно конфликт преступник не стал, просто взял со стола два ножа и вонзил их в шею хозяину дома. Мужчина скончался на месте, а его приятель сбежал.
- Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан по «горячим следам». Следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало дело в суд, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU