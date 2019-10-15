2019-10-15T12:48:49+03:00
Происшествия

Орловец, зарезавший односельчанина, предстанет перед судом

В глубинке очередное застолье закончилось потасовкой и смертью человека
Наталья Меркулова
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Орловец, зарезавший односельчанина, предстанет перед судомОрловец, зарезавший односельчанина, предстанет перед судомФото: Архив "КП"
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53-летний орловец, зарезавший односельчанина, предстанет перед законом. Следователи закончили расследование уголовного дела. Теперь в нем предстоит разобраться суду.

Как стало известно, дружеское застолье с алкоголем закончилось потасовкой и смертью человека в одной из деревень Свердловского района. Погибший сам пригласил своего будущего убийцу в дом.

Сначала все начиналось мирно. Приятели выпивали и шутили, затем начался спор, переросший в ссору. Решать словесно конфликт преступник не стал, просто взял со стола два ножа и вонзил их в шею хозяину дома. Мужчина скончался на месте, а его приятель сбежал.

- Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан по «горячим следам». Следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало дело в суд, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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