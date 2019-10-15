2019-10-15T12:25:02+03:00
Общество

В Орле пройдет лекция известного историка Александра Мраморнова

Ученый расскажет о революции 1917 года и православной церкви
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет лекция московского историка Александра МраморноваВ Орле пройдет лекция московского историка Александра Мраморнова
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В Орле пройдет открытая лекция известного историка Александра Мраморнова. Ученый расскажет о революции 1917 года и православной церкви.

В центре внимания лекции окажется истории созыва и работы Поместного собора РПЦ 1917-1918 годов.

- Александр Игоревич расскажет об отношении императора Николая II к подготовке Собора, о трудностях его созыва в условиях революции, о членах Собора и их спорах в вопросе социальной миссии Церкви, - сообщает пресс-служба Орловской митрополии.

К участию в встрече приглашаются все желающие. Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

16 октября, с 14:00

ОГУ им. Тургенева (Комсомольская, 39А), аудитория 204

ЗНАЙ!

Александр Мраморнов - замглавного редактора альманаха «Церковно-исторический вестник», кандидат исторических наук, доцент, выпускник МГУ им Ломоносова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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