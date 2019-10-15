В Орле пройдет лекция известного историка Александра Мраморнова
В Орле пройдет открытая лекция известного историка Александра Мраморнова. Ученый расскажет о революции 1917 года и православной церкви.
В центре внимания лекции окажется истории созыва и работы Поместного собора РПЦ 1917-1918 годов.
- Александр Игоревич расскажет об отношении императора Николая II к подготовке Собора, о трудностях его созыва в условиях революции, о членах Собора и их спорах в вопросе социальной миссии Церкви, - сообщает пресс-служба Орловской митрополии.
К участию в встрече приглашаются все желающие. Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
16 октября, с 14:00
ОГУ им. Тургенева (Комсомольская, 39А), аудитория 204
ЗНАЙ!
Александр Мраморнов - замглавного редактора альманаха «Церковно-исторический вестник», кандидат исторических наук, доцент, выпускник МГУ им Ломоносова.
ИСТОЧНИК KP.RU