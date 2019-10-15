В Орле отключат электричество на трех улицах в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-15T11:22:24+03:00

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В Орле жителей трех улиц ждет отключение электричества в ближайшие три дня. Без электроэнергии горожанам придется пересидеть из-за того, что рабочие будут пилить и обрезать деревья.

В среду, 16 октября, с 9.00 до 14.00 часов без света останутся жители улицы Пионерской (от подачи тока отключат участок линии близ дома №6).

В четверг, 17 октября, с 9.00 до 14.00 та же участь ждет жителей улицы Громовой (участок близ дома №6).

В пятницу, 18 октября, с 9.00 дот 14.00 работы будут вестись на участке у домов №57-61 по улице Пушкина, свет отключат здесь.

- Отключение запланировано в связи с необходимостью работ по сносу и обрезке зеленых насаждений, находящихся в непосредственной близости от линий электропередач, и в целях обеспечения электробезопасности работников МУП «Зеленстрой», - пояснили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU